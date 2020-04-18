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На Житомирщині лишилося 4 осередки пожежі – голова ОДА

Субота, 18 квітня 2020, 22:16
На Житомирщині лишилося 4 осередки пожежі – голова ОДА
Фото з Facebook Бунечка

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що в області ведеться робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання.

Джерело: Бунечко під час наради з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, повідомляє пресслужба президента, Житомир.info

Дослівно: "Голова Житомирської ОДА приєднався до наради за допомогою відеозв’язку відразу після обльоту на гелікоптері території лісової пожежі та доповів про поточну ситуацію. За даними Віталія Бунечка, в суботу ведеться робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання.

Як повідомив очільник ОДА, найбільш ефективно допомагає приборкати полум’я авіаційна техніка – літаки, гелікоптери та дрони Національної гвардії. У разі потреби до гасіння пожеж буде додатково залучено кілька літаків".

Деталі: Разом з тим, як повідомляє Житомир.info, голова Держлісагентства України Андрій Заблоцький під час брифінгу розповів про 4 великі пожежі на Житомирщині, які поки не вдалося приборкати.

Пряма мова Заблоцького: "Станом на сьогоднішній день більшість загорянь локалізовані, залишилися лише 4 великі пожежі, по них працює авіація. Ми очікуємо, що найближчими днями ситуація буде повністю контрольована, сил і засобів достатньо, для того, щоб гасити пожежі і не дати їм розповсюдитись".

Деталі: У свою чергу, Бунечко на брифінгу повідомив, що 48 жителів сіл Овруцького району Житомирської області, будинки яких згоріли або зазнали пошкоджень внаслідок масштабної пожежі, евакуювали та відселили у сусіднє село. Однак люди вирішили повернутися до своїх осель та відбудовувати їх.

Що передувало: У суботу вдень міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6.

Пожежа на Житомирщині триває з 16 квітня. 17 квітня там вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.

Українська правда

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Теми: Житомирщинапожежа
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