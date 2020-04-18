В Житомирской области осталось 4 очаги пожара – глава ОГА

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что в области ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания.

Источник: Бунечко во время совещания с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сообщает пресс-служба президента, Житомир.info

Дословно: "Председатель Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации. По данным Виталия Бунечко, в субботу ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания.

Как сообщил глава ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника - самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будут дополнительно привлечены несколько самолетов".

Детали: Вместе с тем, как сообщает Житомир.info, председатель Гослесагентства Украины Андрей Заблоцкий во время брифинга рассказал о 4 крупных пожарах в Житомирской области, которые пока не удалось обуздать.

Прямая речь Заблоцкого: "По состоянию на сегодняшний день большинство возгораний локализованы, остались только 4 крупных пожара, по ним работает авиация. Мы ожидаем, что в ближайшие дни ситуация будет полностью контролироваться, сил и средств достаточно, для того, чтобы тушить пожары и не дать им распространиться".

Детали: В свою очередь, Бунечко на брифинге сообщил, что 48 жителей сел Овручского района Житомирской области, дома которых сгорели или были повреждены в результате масштабного пожара эвакуировали и отселили в соседнее село. Однако люди решили вернуться в свои дома и восстанавливать их.

Что предшествовало: В субботу днем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что из 15 очагов возгораний в экосистемах Житомирской области спасатели уже ликвидировали 6.

Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. 17 апреля там огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.