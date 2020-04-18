Поліція стежить за храмом, куди УПЦ МП везе Благодатний вогонь

Правоохоронці стежать за правопорядком біля Свято-Воскресенського храму (УПЦ МП) на вул. Лаврській під час передачі в Україну Благодатного вогню.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "На даний час біля церкви зібралася невелика кількість вірян. Представники поліції діалогу проводять із прихожанами роз’яснювальну роботу та наголошують на необхідності свідомого дотримання правил карантинних обмежень з метою зниження ризику поширення коронавірусу".

Деталі: Загалом поліція та Нацгвардія у суботу ввечері заступили на чергування біля 179 київських храмів.

Як повідомив в.о. начальника ГУНП у м. Києві Олександр Пивовар, правоохоронці, у тому числі й працівники поліції діалогу, активно проводитимуть із громадянами превентивну роботу з метою дотримання ними правил протидії поширенню коронавірусу.

У разі необхідності поліцейські, відповідно до законодавства та у межах службових повноважень, притягатимуть правопорушників до відповідальності, у тому числі й за порушення протиепідемічних заборон.

Що передувало: Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликав прихожан, незважаючи на карантин, прийти до Свято-Воскресенського храму недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві, куди представники УПЦ МП мають намір привезти Благодатний вогонь.

Згодом з'явилася інформація, що очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита УПЦ МП Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом. Водночас представники церкви спростовують цю інформацію.