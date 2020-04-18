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Безстрашні: В УПЦ МП кличуть прихожан до храму біля Лаври по Благодатний вогонь

Субота, 18 квітня 2020, 12:19
Безстрашні: В УПЦ МП кличуть прихожан до храму біля Лаври по Благодатний вогонь

Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликає прихожан, незважаючи на карантин, прийти до Свято-Воскресенського храму недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві, куди представники УПЦ МП мають намір привезти Благодатний вогонь.

Джерело: митрополит Антоній у Facebook в п'ятницю ввечері

Дослівно: "Завтра, з Божою поміччю, делегація Української Православної Церкви доставить в Україну Благодатний вогонь. Ми сподіваємося, що це стане втіхою для багатьох віруючих українців. Особливо зараз, в умовах карантину, коли багатьом доведеться святкувати Великдень вдома.

З огляду на цей факт, а також те, що в деяких ЗМІ з'явилися висловлювання про те, що цього року наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би доторкнутися до цього знамення Світлого Христового Воскресіння, прийти до Свято-Воскресенського храму (з дотриманням усіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в'їзду до Києво-Печерської Лаври.

Кожен, хто прийшов у цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. Ми нікого не відштовхнемо, нікого не скривдимо".

Деталі: Митрополит додав, що для уникнення масового скупчення людей Благодатний вогонь у храмі Воскресіння Христового можна буде отримати протягом всієї Світлої Седмиці за попереднім записом.

"У ці ж дні буде можливість отримати Благодатний вогонь в основних районних храмах столиці і області, так само за попереднім записом у настоятелів і з дотриманням всіх карантинних норм", - написав він.

Що передувало: 17 квітня предстоятель Православної церкви України Епіфаній повідомив, що у цьому році церква може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму.

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Віктор Ляшко: Якщо на релігійні свята не будемо тримати карантин, то 24 квітня дивитимемося на нову динаміку

Передісторія:

Українська правда

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Теми: церквакарантинкоронавіруссвяткування
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