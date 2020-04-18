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Полиция следит за храмом, куда УПЦ МП везет Благодатный огонь

Суббота, 18 апреля 2020, 22:35
Полиция следит за храмом, куда УПЦ МП везет Благодатный огонь

Правоохранители следят за правопорядком возле Свято-Воскресенского храма (УПЦ МП) на ул. Лаврской при передаче в Украину Благодатного огня.

Источник: полиция Киева

 

Дословно: "В настоящее время у церкви собралось небольшое количество верующих. Представители полиции диалога проводят с прихожанами разъяснительную работу и подчеркивают необходимость сознательного соблюдения правил карантина с целью снижения риска распространения коронавируса".

Детали: В общем полиция и Нацгвардия в субботу вечером заступили на дежурство у 179 киевских храмов.

Как сообщил и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Александр Пивовар, правоохранители, в том числе и работники полиции диалога, будут активно проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими правил противодействия распространению коронавируса.

 

В случае необходимости полицейские, в соответствии с законодательством и в пределах служебных полномочий, будут привлекать правонарушителей к ответственности, в том числе и за нарушение санитарных запретов.

 

Что предшествовало: Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал прихожан, несмотря на карантин, прийти в Свято-Воскресенский храм недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве, куда представители УПЦ МП намерены привезти Благодатный огонь.

Позже появилась информация, что главу УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. Представители церкви опровергают эту информацию.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевцерковь
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