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Смог у Києві: антирейтинг забруднення повітря столиці впав до "помірного"

Неділя, 19 квітня 2020, 13:40
Смог у Києві: антирейтинг забруднення повітря столиці впав до помірного

Київ опустився на 10 місце у світовому рейтингу забруднення повітря у містах, тепер ситуація в столиці описується як "помірна".

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Станом на 13:30 неділі Київ займає 10-те місце за рівнем забруднення повітря з індексом 96.

 

При цьому зовсім нещодавно - о 23:30 суботи українська столиця займала 1 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".

А ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно".

Передісторія: 16 квітня Київ накрило димом. Киянам радили не відчиняти вікна. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря в районі Києва – пожежі у Житомирській області. В МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київекологіяпожежа
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