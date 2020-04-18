Київ знову став лідером антирейтингу забруднення повітря
Субота, 18 квітня 2020, 23:37
Після короткого покращення якості повітря у суботу ввечері Київ знову став лідером світового антирейтингу.
Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: Так, станом на 23:30 суботи Київ знову займає перше місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255.
Цей рівень характеризується як "дуже шкідливий для здоров'я".
При цьому ще о 20:18 суботи Київ займав 14 місце з індексом 100. Водночас у Дніпровському районі міста він досягав 162 балів.
Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.
Передісторія:
- 16 квітня у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна.
- Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. Такі ж показники зберігалися і в суботу.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
- У МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.
Українська правда