У Києві стало легше дихати, але не скрізь
Станом на 20:18 суботи якість повітря у Києві значно покращилася, порівняно з денними та ранковими показниками.
Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: Так, увечері в суботу індекс забруднення повітря в Києві складає 100 балів (середній рівень).
Водночас він коливається в залежності від району міста. Скажімо, на бульварі Перова у Дніпровському районі міста він складає 162 бали, на вулиці Тростянецькій у Дарницькому районі – 153, що характеризується як небезпечний рівень.
Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
- 16 квітня від вечір вітер змінив напрямок – і у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна.
- Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. Такі ж показники зберігалися і в суботу.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. За його словами, з 15 осередків загорянь в екосистемах Житомирської області рятувальники вже ліквідували 6.
- У МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.