Станом на 20:18 суботи якість повітря у Києві значно покращилася, порівняно з денними та ранковими показниками.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Так, увечері в суботу індекс забруднення повітря в Києві складає 100 балів (середній рівень).

Водночас він коливається в залежності від району міста. Скажімо, на бульварі Перова у Дніпровському районі міста він складає 162 бали, на вулиці Тростянецькій у Дарницькому районі – 153, що характеризується як небезпечний рівень.

Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.

Передісторія: