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Київ знову став лідером антирейтингу забруднення повітря

Субота, 18 квітня 2020, 23:37
Київ знову став лідером антирейтингу забруднення повітря

Після короткого покращення якості повітря у суботу ввечері Київ знову став лідером світового антирейтингу.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

 

Деталі: Так, станом на 23:30 суботи Київ знову займає перше місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255.

Цей рівень характеризується як "дуже шкідливий для здоров'я".

При цьому ще о 20:18 суботи Київ займав 14 місце з індексом 100. Водночас у Дніпровському районі міста він досягав 162 балів.

 

Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.

Передісторія:

  • 16 квітня у київському повітрі з’явилися продукти горіння. Киянам радили не відчиняти вікна.
  • Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря. Такі ж показники зберігалися і в суботу.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Українська правда

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Теми: Київпожежаекологія
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