Після короткого покращення якості повітря у суботу ввечері Київ знову став лідером світового антирейтингу.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Так, станом на 23:30 суботи Київ знову займає перше місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255.

Цей рівень характеризується як "дуже шкідливий для здоров'я".

При цьому ще о 20:18 суботи Київ займав 14 місце з індексом 100. Водночас у Дніпровському районі міста він досягав 162 балів.

Що передувало: Станом на 12:44 суботи, згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ був найбруднішим містом світу з індексом забрудення 316 одиниць.

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