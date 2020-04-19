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Смог в Киеве: антирейтинг загрязнения воздуха столицы упал до "умеренного"

Воскресенье, 19 апреля 2020, 13:40
Смог в Киеве: антирейтинг загрязнения воздуха столицы упал до умеренного

Смог в Киеве: антирейтинг загрязнения воздуха столицы упал до "умеренного"

Киев опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах, теперь ситуация в столице описывается как "умеренная".

Источник: мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Детали: По состоянию на 13:30 воскресенья Киев занимает 10-е место по уровню загрязнения воздуха с индексом 96.

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При этом совсем недавно - в 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно".

Предыстория: 16 апреля Киев накрыло дымом. Киевлянам советовали не открывать окна. Министр внутренних дел Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха в районе Киева - пожары в Житомирской области. В МВД не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Светлана Кизилова, УП
Темы: Киевэкологияпожар
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