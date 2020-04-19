Поліція пропустила вірян МП у Почаївську лавру попри карантин
Попри кордон поліції на вході парафіяни зайшли на богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.
Джерело: сайт обласної поліції
Дослівно: "Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину… Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції".
Деталі: У поліції кажуть, що "в зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей", кажуть, що, зокрема, поліція роздавала людям медичні маски.
Врешті-решт, поліцейські зафіксували "факт невиконання карантинних заходів".
Правоохоронці запевняють, що мали попередню домовленість з духовенством Почаївської лаври, і богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.
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