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Поліція пропустила вірян МП у Почаївську лавру попри карантин

Неділя, 19 квітня 2020, 13:56
Поліція пропустила вірян МП у Почаївську лавру попри карантин

Попри кордон поліції на вході парафіяни зайшли на богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.

Джерело: сайт обласної поліції

Дослівно: "Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину… Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції".

Деталі: У поліції кажуть, що "в зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей", кажуть, що, зокрема, поліція роздавала людям медичні маски.

Врешті-решт, поліцейські зафіксували "факт невиконання карантинних заходів".

Правоохоронці запевняють, що мали попередню домовленість з духовенством Почаївської лаври, і богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

 
 
 

Нагадаємо:

  • Незважаючи на карантин через епідемію коронавирусу, священики УПЦ Московського патріархату в Пасхальну ніч зібрали віруючих до Свято-Духівського кафедральному соборі в Херсоні.
  • Масове відвідування церков у Вербну неділю 12 квітня стало однією з причин стрибка захворюваності на Covid-19, який спостерігався днями.

Українська правда

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Теми: церкваполіціяТернопільська областькарантинкоронавірус
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