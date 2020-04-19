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Полиция пропустила верующих МП в Почаевскую лавру несмотря на карантин

Воскресенье, 19 апреля 2020, 13:56
Полиция пропустила верующих МП в Почаевскую лавру несмотря на карантин

Несмотря на кордон полиции на входе прихожане зашли на богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

Источник: сайт областной полиции

Дословно: "Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь... Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, не соблюдающих дистанцию".

Детали: В полиции говорят, что "в связи с этим были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей", говорят, что, в частности, полиция раздавала людям медицинские маски.

В конце концов, полицейские зафиксировали "факт невыполнения карантинных мероприятий".

Правоохранители уверяют, что имели предварительную договоренность с духовенством Почаевской лавры, и богослужения должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

 
 
 

Напомним:

Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, священники УПЦ Московского патриархата в Пасхальную ночь собрали верующих в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне.

По информации Минздрава, массовое посещение церквей в Вербное воскресенье 12 апреля стало одной из причин скачка заболеваемости Covid-19, который наблюдался в последние дни.

Украинская правда

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Темы: церковьполицияТернопольская областькарантинкоронавирус
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