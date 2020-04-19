У ЗСУ виявили ще три випадки коронавірусу
За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на COVID-19 у Збройних Силах України.
Джерело: командування медичних сил ЗСУ
Деталі: Троє хворих, у яких виявлено коронавірус минулої доби, перебувають у закладах охорони здоров’я: в ВМКЦ м. Вінниця, Чернівецькому госпіталі та цивільній лікарні у Львівський області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Таким чином, станом на 7 ранку 19 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки коронавірусу. З них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 46 осіб.
Що передувало: Станом на 17 квітня в ЗСУ було зареєстровано 29 випадків COVID-19.
Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше, ніж добою раніше.
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