В ВСУ обнаружили еще три случая коронавируса

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 16:29

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Детали: Трое больных, у которых выявлен коронавирус в прошедшие сутки, находятся в учреждениях здравоохранения: в ВМКЦ г. Винница, Черновицком госпитале и гражданской больнице во Львовской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Таким образом, по состоянию на 7 утра 19 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая коронавируса. Из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек.

Что предшествовало: По состоянию на 17 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано 29 случаев COVID-19.

По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус Вооруженные силы


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