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Окупанти обстріляли сили ООС із міномета, без втрат

Неділя, 19 квітня 2020, 18:10
Окупанти обстріляли сили ООС із міномета, без втрат

Від початку доби в неділю російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню – поблизу Пісків на Донецькому напрямку.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку.

Втрат серед українських військовослужбовців немає".

Деталі: Зазначається, що на провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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