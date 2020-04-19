Окупанти обстріляли сили ООС із міномета, без втрат

Від початку доби в неділю російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню – поблизу Пісків на Донецькому напрямку.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку.

Втрат серед українських військовослужбовців немає".

Деталі: Зазначається, що на провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.