Оккупанты обстреляли силы ООС из миномета, без потерь

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 18:10

С начала суток в воскресенье российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня – вблизи Песков на Донецком направлении.

Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов

Дословно: "С миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на Донецком направлении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет".

Детали: Отмечается, что на провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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