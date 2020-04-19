Оккупанты обстреляли силы ООС из миномета, без потерь
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 18:10
С начала суток в воскресенье российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня – вблизи Песков на Донецком направлении.
Источник: сводка пресс-центра ООС по состоянию на 17 часов
Дословно: "С миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на Донецком направлении.
Потерь среди украинских военнослужащих нет".
Детали: Отмечается, что на провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.
Украинская правда
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