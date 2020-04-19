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Помилуваний під обмін розбійник не зміг виїхати в Росію і повернувся до грабежів у Києві

Неділя, 19 квітня 2020, 18:17
Помилуваний під обмін розбійник не зміг виїхати в Росію і повернувся до грабежів у Києві

Суд у Києві призначив 7 років в’язниці за розбій неодноразово судимому чоловіку, якого раніше президент Володимир Зеленський помилував перед новорічним обміном з бойовиками.

Джерело: вирок Оболонського райсуду Києва від 27 березня

Деталі: Уродженець Запоріжжя Ілля Маслов раніше був щонайменше тричі судимий в Україні. Він отримав два вироки у 2016 році, один – у 2019 році та мав відсидіти загалом 8 років і 1 місяць.

У 2007-2011 роках чоловік також був неодноразово судимий в Росії.

У трьох його українських справах йшлось про розбої та грабежі, під час яких Маслов зі спільником били своїх жертв, в тому числі, до втрати свідомості, підставляли їм ножа під горло. Перед судом вони кожного разу зізнавались у вчинені злочинів.

Справи не стосувались бойових дій на Донбасі або інших політичних злочинів. 

Однак 29 грудня 2019 року, в день обміну в'язнями з бойовиками, Маслов був звільнений з колонії як помилуваний і поїхав до окупованого Донецьку.

Чоловіка помилували указом президента № 959/2019 від 27.12.2019. Цей документ не опублікований у мережі. Офіційно список тих, кого українська влада передала бойовикам, Київ не оприлюднював. Жодних даних, які свідчили би, що Маслова звільнили саме для обміну, раніше оприлюднено не було.

Однак, судячи з матеріалів судового реєстру, тим же указом президента помилували іншого злочинця, Володимира Коночука, який, за інформацією журналістів "Слідство.Інфо", брав участь в обміні.

Після звільнення з української в’язниці, 23 січня, Маслов спробував заїхати в РФ. Але чоловіка не пустили, бо йому заборонений в’їзд у Росію до лютого 2021 року.

 
Скріншот уривка з вироку суду

Він повернувся в Україну і вчинив щонайменше один розбій, який вже визнаний судом. Крім того, у 2020 році на чоловіка відкрили ще три аналогічні справи, які також передані до судів.

Маслов уже встиг отримати вирок за розбій, вчинений ним 1 лютого 2020 року. Згідно з фабулою справи, він знайшов у мережі номер телефону жінки, яка надає інтимні послуги за гроші, та домовився про зустріч у неї вдома.

Схема злочину була схожою на попередні: чоловік дістав ніж, підійшов зі спини до жертви, обхопив її рукою за плече і приставив лезо до шиї жінки. Тоді наказав повідомити, де знаходяться гроші.

Потерпіла намагалась чинити опір, тому злочинець вибіг з будинку без взуття та верхнього одягу, залишивши свій ніж, і тікав на таксі, яке його чекало. Він встиг викрасти 1600 гривень і телефон вартістю 3499 гривень.

Маслова взяли під варту за 4 дні після злочину. У суді він підтвердив всі обставини, визнав провину і сказав, що, враховуючи вид діяльності своєї жертви, думав, що вона не звернеться до правоохоронців.

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Нагадаємо:

  • 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", де президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. 
  • Серед іншого, сторони домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".
  • 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
  • В рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 5 вирішили залишитися на окупованій частині Донбасу. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
  • Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків ОРДЛО, п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, обвинувачених у різноманітних диверсіях і терактах.
  • Водночас, як вдалось дізнатись ЗМІ, серед звільнених були особи із суто кримінальними злочинами, які сталися поза межами зони бойових дій і не мають стосунку до війни.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: обмінкримінал
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