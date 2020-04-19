Помилованный под обмен разбойник не смог выехать в Россию и вернулся к грабежам в Киеве

Суд в Киеве назначил 7 лет тюрьмы за разбой неоднократно судимому мужчине, которого ранее президент Владимир Зеленский помиловал перед новогодним обменом с боевиками.

Источник: приговор Оболонского райсуда Киева от 27 марта

Детали: Уроженец Запорожья Илья Маслов ранее был минимум трижды судим в Украине. Он получил два приговора в 2016 году, один – в 2019 году и должен был отсидеть всего 8 лет и 1 месяц.

В 2007-2011 годах мужчина также был неоднократно судим в России.

В трех его украинских делах речь шла о разбоях и грабежах, во время которых Маслов с сообщником избивали своих жертв, в том числе, до потере сознания, подставляли им нож к горлу. Перед судом они каждый раз признавались в совершении преступлений.

Дела не касались боевых действий на Донбассе или других политических преступлений.

Однако 29 декабря 2019 года, в день обмена заключенными с боевиками, Маслов был освобожден из колонии как помилованный и уехал в оккупированный Донецк.

Мужчину помиловали указом президента № 959/2019 от 27.12.2019. Этот документ не опубликован в сети. Официально список тех, кого украинская власть передала боевикам, Киев не обнародовал. Никаких данных, которые свидетельствовали бы, что Маслова освободили именно для обмена, ранее обнародовано не было.

Однако, судя по материалам судебного реестра, этим же указом помиловали другого преступника, Владимира Коночука, который, по информации журналистов "Слидство.Инфо", участвовал в обмене.

После освобождения из украинской тюрьмы, 23 января, Маслов попытался заехать в РФ. Но мужчину не пустили, потому что ему запрещен въезд в Россию до февраля 2021 года.

Скриншот отрывка из приговора суда

Он вернулся в Украину и совершил по меньшей мере один разбой, который уже признан судом. Кроме того, в 2020 году на мужчину открыли еще три аналогичных дела, которые также переданы в суды.

Маслов уже успел получить приговор за разбой, совершенный им 1 февраля 2020 года. Согласно фабуле дела, он нашел в сети номер телефона женщины, которая предоставляет интимные услуги за деньги, и договорился о встрече у нее дома.

Схема преступления была похожа на предыдущие: мужчина достал нож, подошел со спины к жертве, обхватил ее рукой за плечо и приставил лезвие к шее женщины. Тогда приказал сообщить, где находятся деньги.

Потерпевшая пыталась сопротивляться, поэтому преступник выбежал из дома без обуви и верхней одежды, оставив свой нож, и бежал на такси, которое его ждало. Он успел похитить 1600 гривен и телефон стоимостью 3499 гривен.

Маслова взяли под стражу через 4 дня после преступления. В суде он подтвердил все обстоятельства, признал вину и сказал, что, учитывая вид деятельности своей жертвы, думал, что она не обратится к правоохоранителям.

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