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Мер Монастириська на Тернопільщині одужав від COVID-19

Неділя, 19 квітня 2020, 19:23
Мер Монастириська на Тернопільщині одужав від COVID-19

Міський голова міста Монастириськ на Тернопільщині Андрій Старух одужав від COVID-19.

Джерело: Старух у Facebook, заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Дослівно: "Подзвонили лікарі, повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий".

Деталі: Мер Монастириська зазначив, "перебіг лікування пройшов непомітно" і вірус не зачепив його родини.

Водночас заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь повідомив, що станом 20.00 суботи в Монастириському районі виявлено 161 випадок коронавірусної інфекції, з них 43 – у медпрацівників.

Довідка: За даними МОЗ, всього станом на ранок 19 квітня на Тернопільщині виявлено 390 випадків коронавірусу.

Що передувало: 31 березня Старух повідомив, що в нього виявлено коронавірус.

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Українська правда

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Теми: коронавірусТернопільщина
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