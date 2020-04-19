Мер Монастириська на Тернопільщині одужав від COVID-19
Міський голова міста Монастириськ на Тернопільщині Андрій Старух одужав від COVID-19.
Джерело: Старух у Facebook, заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook
Дослівно: "Подзвонили лікарі, повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий".
Деталі: Мер Монастириська зазначив, "перебіг лікування пройшов непомітно" і вірус не зачепив його родини.
Водночас заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь повідомив, що станом 20.00 суботи в Монастириському районі виявлено 161 випадок коронавірусної інфекції, з них 43 – у медпрацівників.
Довідка: За даними МОЗ, всього станом на ранок 19 квітня на Тернопільщині виявлено 390 випадків коронавірусу.
Що передувало: 31 березня Старух повідомив, що в нього виявлено коронавірус.
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