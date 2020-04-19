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Мэр Монастыриска в Тернопольской области вылечился от COVID-19

Воскресенье, 19 апреля 2020, 19:23
Мэр Монастыриска в Тернопольской области вылечился от COVID-19

Мэр города Монастыриска в Тернопольской области Андрей Старух вылечился от COVID-19.

Источник: Старух в Facebook, зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь в Facebook

Дословно: "Позвонили врачи сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть я здоров".

Детали: Мэр Монастыриска отметил, что "ход лечения прошел незаметно" и вирус не затронул его семьи.

В то же время заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь сообщил, что по состоянию 20.00 субботы в Монастырском районе выявлен 161 случай коронавирусной инфекции, из них 43 – у медработников.

Справка: По данным Минздрава, всего по состоянию на утро 19 апреля в Тернопольской области обнаружено 390 случаев коронавируса.

Что предшествовало: 31 марта Старух сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусТернопольщина
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