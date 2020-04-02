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Штат Нью-Йорк випередив Китай за числом випадків коронавірусу

Четвер, 2 квітня 2020, 05:20
Штат Нью-Йорк випередив Китай за числом випадків коронавірусу

За останніми даними, у Китаї підтвердили 82,1 тисяч випадків зараження коронавірусом, що менше, ніж лише в одному штаті Нью-Йорк у США, де виявили 83,7 тисяч інфікованих.

Джерело: CNN,  дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Жертвами вірусу у штаті стала 1941 особа. Лише за один день там діагностували майже 4 тисячі нових хворих. За цей же період у штаті померли 278 людей. 

У місті Нью-Йорк зафіксували більше половини всіх випадків штату – 45 707 та зареєстрували 1374 смерті від ускладнень. 

Що передувало: У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 911 жертв коронавірусу.

За весь час поширення хвороби у країні підтвердили 214 629 випадків інфікування та 5099 летальних випадків. 

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.
  • Американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу у своїй країні, занизивши як випадки зараження, так і смертей. Таку доповідь передали у Білий дім.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСШАКитай
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