Штат Нью-Йорк випередив Китай за числом випадків коронавірусу

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Четвер, 2 квітня 2020, 05:20

За останніми даними, у Китаї підтвердили 82,1 випадки зараження коронавірусом, що менше, ніж лише в одному штаті Нью-Йорк у США, де виявили 83,7 інфікованих.

Джерело: CNN,  дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Жертвами вірусу у штаті стала 1941 особа. Лише за один день там діагностували майже 4 тисячі нових хворих. За цей же період у штаті померли 278 людей. 

У місті Нью-Йорк зафіксували більше половини всіх випадків штату – 45 707 та зареєстрували 1374 смерті від ускладнень. 

Що передувало: У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 911 жертв коронавірусу.

За весь час поширення хвороби у країні підтвердили 214 629 випадків інфікування та 5099 летальних випадків. 

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Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження карантину у штаті Нью-Йорк і прилеглих районах з метою запобігти поширенню вірусу в інших штатах.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус США Китай


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