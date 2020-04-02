Коронавірус в Україні підхопили 57 дітей
Коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 57 дітей та 747 дорослих, найчастіше хворіють люди віком від 30 до 60 років.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Дослівно: "Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей та 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 — на штучній вентиляції легень.
Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%.
Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років.
Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".
Деталі: У ЦГЗ відзначили, що будь-якій особі, яка контактувала із підтвердженим чи ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і таку людина мають протестувати.
В усіх контактних осіб мають моніторити стан здоров’я.
Також у ЦГЗ прописали дії медпрацівника у разі госпіталізації особи, яка має симптоми COVID-19:
- Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.
- Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.
- Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.
- Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, знаходитися від інших на відстані понад один метр.
- Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.
- Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, повинні бути очищені і дезінфіковані.
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Передісторія:
- Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.
- Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисячі випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.