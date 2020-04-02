Коронавірус в Україні підхопили 57 дітей

4732 перегляди
Четвер, 2 квітня 2020, 13:47

Коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 57 дітей та 747 дорослих, найчастіше хворіють люди віком від 30 до 60 років.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей та 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 — на штучній вентиляції легень.

Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років.

Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".

Деталі: У ЦГЗ відзначили, що будь-якій особі, яка контактувала із підтвердженим чи ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і таку людина мають протестувати.

В усіх контактних осіб мають моніторити стан здоров’я.

 

Також у ЦГЗ прописали дії медпрацівника у разі госпіталізації особи, яка має симптоми COVID-19:

  • Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.
  • Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.
  • Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.
  • Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, знаходитися від інших на відстані понад один метр.
  • Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.
  • Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, повинні бути очищені і дезінфіковані.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус діти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
COVID-19: як Китаю вдалося 2 квітня 2020, 14:30
Кличко: 5-м порушникам карантину в Києві уже виписали штрафи по 17 тисяч 2 квітня 2020, 12:35
У Росії готуються до продовження карантину і говорять про вакцини від COVID-19 2 квітня 2020, 11:59
Усі новини
Головні новини
У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19
Кличко розповів про нові випадки коронавірусу в Києві і першу смерть
2 квітня. No time to die: Кількість інфікованих наближається до мільйона, у Франції 50 мільйонів євро штрафу за порушення карантину
СБУ пояснила, в чому підозрює "Eurolab" Пальчевського
Усі новини
здоров'я

Спростовуємо міфи щодо препаратів та профілактики коронавірусу

Медицина

Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19