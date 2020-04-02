Коронавірус в Україні підхопили 57 дітей

Коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили у 57 дітей та 747 дорослих, найчастіше хворіють люди віком від 30 до 60 років.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей та 747 дорослих. Госпіталізовано 398 осіб, з яких 15 — на штучній вентиляції легень.

Найбільша частка захворілих серед осіб від 30 до 60 років – 60,7%.

Усього зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Серед померлих осіб 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість осіб віком від 50-ти років.

Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі".

Деталі: У ЦГЗ відзначили, що будь-якій особі, яка контактувала із підтвердженим чи ймовірним випадком COVID-19, встановлюється підозра на наявність SARS-CoV-2 і таку людина мають протестувати.

В усіх контактних осіб мають моніторити стан здоров’я.

Також у ЦГЗ прописали дії медпрацівника у разі госпіталізації особи, яка має симптоми COVID-19:

Повідомити заклад охорони здоров’я, що особа із симптомами COVID-19 направлена до цього закладу.

Під час транспортування пацієнт має бути у медичній масці, якщо відсутні протипоказання.

Транспортувати варто каретою швидкої допомоги або приватним транспортним засобом, відкривши вікна.

Пацієнту слід порадити дотримуватись респіраторної гігієни і етикету кашлю, гігієни рук, знаходитися від інших на відстані понад один метр.

Належної гігієни рук мають дотримуватися пацієнт, контактні особи і особи, які проводять догляд.

Будь-які поверхні, які після транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними виділеннями пацієнта, повинні бути очищені і дезінфіковані.

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