Бойовики назвали імена людей, яких готові віддати на обмін

1475 переглядів
Четвер, 2 квітня 2020, 14:43

Представниці угруповань "ДНР" і "ЛНР", так звані "уповноважені з прав людини" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: З боку угруповання "ДНР" список виглядає так:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З боку угруповання "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Що було раніше: 31 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.

Він зазначив, що списки уточнюються.

Передісторія:

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язненихРосією українців.
  • 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
  • 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
  • Останній обмін утримуваними особамивідбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи. 
  • Згодом СБУ опублікувала списокповернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.  

Теми: обмін ОРДЛО полонені


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Єрмак про повернення заручників: Може 2 тижні і ми вже почнемо проводити ці обміни 31 березня 2020, 16:21
Єрмак: У найближчі місяці Україна поверне всіх, кого утримують в ОДРЛО 13 березня 2020, 15:31
У Мінську Україна та Росія домовилися про обмін полоненими 11 березня 2020, 22:57
Усі новини
Головні новини
"Слуги народу" хочуть зустріч з Зеленським через плівки з братом Єрмака
У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19
Кличко розповів про нові випадки коронавірусу в Києві і першу смерть
2 квітня. No time to die: Кількість інфікованих наближається до мільйона, у Франції 50 мільйонів євро штрафу за порушення карантину
Усі новини
здоров'я

COVID-19 може передатися під час сексу. Розповідаємо, як бути здоровим і задоволеним водночас

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають