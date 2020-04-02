Бойовики назвали імена людей, яких готові віддати на обмін

Представниці угруповань "ДНР" і "ЛНР", так звані "уповноважені з прав людини" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: З боку угруповання "ДНР" список виглядає так:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;

Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З боку угруповання "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Що було раніше: 31 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.

Він зазначив, що списки уточнюються.

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