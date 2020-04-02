Бойовики назвали імена людей, яких готові віддати на обмін
Представниці угруповань "ДНР" і "ЛНР", так звані "уповноважені з прав людини" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: З боку угруповання "ДНР" список виглядає так:
- Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
- Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
- Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
- Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
- Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
- Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
- Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
- Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
З боку угруповання "ЛНР":
- Желдак В. А.
- Можаєв В. В.
- Миронич С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С. В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачний А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Що було раніше: 31 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.
Він зазначив, що списки уточнюються.
Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язненихРосією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
- Останній обмін утримуваними особамивідбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Згодом СБУ опублікувала списокповернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.