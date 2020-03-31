Єрмак про повернення заручників: Може 2 тижні і ми вже почнемо проводити ці обміни
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО почнеться у найближчі 2 тижні
Джерело: Єрмак під час брифінгу 31 березня
Пряма мова: Цей процес продовжується, він ускладнений сьогодні ситуацією з пандемією. Тому сьогодні фіналізуються списки, вони обновлюються.
Ми ще одного разу отримали підтвердження від учасників ТКГ. Була розмова президента з керівником Червоного хреста щодо негайного відправлення туди, на територію, представників Червоного хреста. Це нам допоможе удосконалити списки людей, які там знаходяться.
Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що може це тиждень, може 10 днів, може 2 тижні і ми вже почнемо проводити ці обміни".
Деталі: Єрмак заявив, що країні потрібна ефективна робота в ТКГ. Він підкреслив, що весь світ перебуває в дуже важкій ситуації, після закінчення пандемії кожна країна буде боротися з наслідками економічної кризи і питання санкцій стане дуже серйозним. Єрмак нагадав, що всі санкції щодо Росії пов’язані з виконанням Мінських угод та анексією Криму.
Передісторія:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.
- 6 березня уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
- Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію. У свою чергу, Україна передала 124 особи.
- Згодом СБУ опублікувала список повернутих в Україну осіб, серед яких 12 військових, 64 цивільних.