Єрмак про повернення заручників: Може 2 тижні і ми вже почнемо проводити ці обміни

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін утримуваними особами з ОРДЛО почнеться у найближчі 2 тижні

Джерело: Єрмак під час брифінгу 31 березня

Пряма мова: Цей процес продовжується, він ускладнений сьогодні ситуацією з пандемією. Тому сьогодні фіналізуються списки, вони обновлюються.

Ми ще одного разу отримали підтвердження від учасників ТКГ. Була розмова президента з керівником Червоного хреста щодо негайного відправлення туди, на територію, представників Червоного хреста. Це нам допоможе удосконалити списки людей, які там знаходяться.

Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що може це тиждень, може 10 днів, може 2 тижні і ми вже почнемо проводити ці обміни".

Деталі: Єрмак заявив, що країні потрібна ефективна робота в ТКГ. Він підкреслив, що весь світ перебуває в дуже важкій ситуації, після закінчення пандемії кожна країна буде боротися з наслідками економічної кризи і питання санкцій стане дуже серйозним. Єрмак нагадав, що всі санкції щодо Росії пов’язані з виконанням Мінських угод та анексією Криму.

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