Коломойський виграв суд проти Гонтаревої – ЗМІ

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Четвер, 2 квітня 2020, 15:32

Олігарх Ігор Коломойський виграв суд у екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої у справі про захист його честі, гідності і ділової репутації.

Джерело: УНІАН, який посилається на рішення суду, що має у своєму розпорядженні

Дослівно: "Позов Коломойського Ігоря Валерійовича до Гонтаревої Валерії Олексіївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" про захист честі, гідності та ділової репутації - задовольнити в повному обсязі".

Деталі: Вказується, що ухвалу винесла 30 березня суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ірина Макаренка.

В ухвалі вказано визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Коломойського Ігоря Валерійовича інформацію, поширену 18 вересня 2019 р. на веб-сайті lb.ua в інтерв'ю Валерії Гонтаревої під заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся".

Варто відзначити, що інтернет-видання УНІАН належить Коломойському.

"Українська правда" звернулась до пресслужби Шевченківського райсуду за підтвердженням інформації.

Передісторія:

  • Гонтарева очолювала НБУ в грудні 2016 року, коли націоналізували "ПриватБанку", яким раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
  • У квітні 2019 року, вже перед зміною влади, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 16 травня і сам Коломойський повернувся в Україну. Він не був тут із червня 2017 року.
  • У червні Гонтарева заявила, що олігарх та екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський їй погрожує. Сам Коломойський це заперечив, заявивши, що в ексочільниці НБУ вистачає ворогів і без нього.
  • У серпні Гонтареву збив автомобіль у Лондоні, де вона нині мешкає. У вересні спалили будинок, який належав родині Гонтаревої. Сам Коломойський щодо цих фактів кепкував. 

Теми: Коломойський Гонтарева суд


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