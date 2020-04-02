Коломойський виграв суд проти Гонтаревої – ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський виграв суд у екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої у справі про захист його честі, гідності і ділової репутації.

Джерело: УНІАН, який посилається на рішення суду, що має у своєму розпорядженні

Дослівно: "Позов Коломойського Ігоря Валерійовича до Гонтаревої Валерії Олексіївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" про захист честі, гідності та ділової репутації - задовольнити в повному обсязі".

Деталі: Вказується, що ухвалу винесла 30 березня суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ірина Макаренка.

В ухвалі вказано визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Коломойського Ігоря Валерійовича інформацію, поширену 18 вересня 2019 р. на веб-сайті lb.ua в інтерв'ю Валерії Гонтаревої під заголовком: "Валерия Гонтарева: "Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся".

Варто відзначити, що інтернет-видання УНІАН належить Коломойському.

"Українська правда" звернулась до пресслужби Шевченківського райсуду за підтвердженням інформації.

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