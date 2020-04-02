Міністр охорони здоров’я записав звернення: Найважчі тижні попереду
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов записав до українців звернення у зв’язку із пандемією коронавірусу і попередив, що найважчі тижні ще попереду.
Джерело: Facebook-сторінка МОЗ
Пряма мова: "Найважчі тижні попереду, але я впевнений, що згуртувавшись український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус.
Шановні українці, заради вашої ж безпеки ми посилили карантинні заходи. Залишайтеся вдома. Карантин - це не канікули".
Деталі: За словами Степанова, за кілька тижнів в Україні "не вдасться побудувати сучасну медичну систему", але у міністерстві паралельно працюють над реформою.
Міністр повідомив, що за перші три дні роботи отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань.
Степанов розповів, що медикам затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19: "Ми зробили це за два дні, і вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих".
Він додав, що у світі немає щеплення чи ліків від цього вірусу, але медики встановили стандарт лікування, який базується на досвіді країн, які зіткнулися з хворобою раніше ніж Україна.
Степанов також нагадав, що в МОЗ деталізували список лікарів, які отримають підвищення оплати.
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Передісторія:
- Станом на 10.00 2 квітня в Україні загалом підтвердили 804 випадки захворювання на COVID-19 з них 20 випадків – летальні, 13 людей одужали.
- Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисячі випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.