За сутки в Украине обнаружили 261 случай коронавируса

По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 261 инфицированных, что на 82 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

Источник: Минздрав, Центр общественного здоровья

Дословно: "По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай".

Детали: В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. - 158 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 118 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 226 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 196 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. - 134 случая (17 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 512 случаев (27 выздоровели)

г. Киев - 850 случаев (33 выздоровели)

Киевская обл. - 333 случая (26 выздоровели)

Кировоградская обл. - 246 случаев (17 выздоровели)

Львовская обл. - 253 случая (22 выздоровели)

Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. - 37 случаев;

Одесская обл. - 137 случаев;

Полтавская обл. - 63 случая (10 выздоровели)

Ровенская обл. - 312 случаев (21 выздоровел)

Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 414 случаев (34 выздоровели)

Харьковская обл. - 73 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели)

Черкасская обл. - 165 случаев (28 выздоровели)

Черновицкая обл. - 906 случаев (31 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек уже выздоровели, из них 17 детей.

Всего в Украине исследовано 58093 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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