Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки – Степанов

Семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Детали: Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус. По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.

Прямая речь: "С другой стороны, за прошлые сутки семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус – это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы".

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 261 инфицированных, что на 82 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

При этом данные по перечисленным министром областях, кроме Черновицкой и Хмельницкой, остались такими же, как и в прошлые сутки.

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