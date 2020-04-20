Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки – Степанов

10198 просмотров
Понедельник, 20 апреля 2020, 09:57
kmu.gov.ua

Семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Детали: Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус. По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.

Прямая речь: "С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус – это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы".

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 261 инфицированных, что на 82 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

При этом данные по перечисленным министром областях, кроме Черновицкой и Хмельницкой, остались такими же, как и в прошлые сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
За сутки в Украине обнаружили 261 случай коронавируса 20 апреля 2020, 09:31
Как построить больницу за 10 дней? Уроки Китая для государств и бизнеса 20 апреля 2020, 09:00
Трамп хочет отправить следователей в Китай для расследования вспышки COVID-19 20 апреля 2020, 04:38
Все новости
Главные новости
Семь областей не подали данные по коронавирусу за сутки – Степанов
За сутки в Украине обнаружили 261 случай коронавируса
В Коростене коронавирус подтвердили у 6-месячного ребенка
На месте нападения на Стерненко было авто семьи экс-советника главы полиции области
Все новости
традиции

7 натуральных красителей для пасхальных яиц

здоровье

Как спастись от смога в воздухе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!