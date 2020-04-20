Українські лікарі лишилися в Італії ще на тиждень

Відрядження українських лікарів до Італії з метою допомоги в боротьбі країни з коронавірусом продовжено на тиждень, до 25 квітня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок

Пряма мова: "Дійсно, відрядження мало тривати два тижні. Але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медпрацівників в Італії.

Після погодження з нашими фахівцями, які там перебувають, щодо отримання згоди від них, ми продовжили їхнє відрядження. Повертаються вони 25 квітня".

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