Українські лікарі лишилися в Італії ще на тиждень
Відрядження українських лікарів до Італії з метою допомоги в боротьбі країни з коронавірусом продовжено на тиждень, до 25 квітня.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок
Пряма мова: "Дійсно, відрядження мало тривати два тижні. Але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медпрацівників в Італії.
Після погодження з нашими фахівцями, які там перебувають, щодо отримання згоди від них, ми продовжили їхнє відрядження. Повертаються вони 25 квітня".
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