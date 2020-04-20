Украинские врачи остались в Италии еще на неделю

Командировка украинских врачей в Италию с целью помощи в борьбе страны с коронавирусом продлена на неделю, до 25 апреля.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Прямая речь: "Действительно, командировка должна была продолжаться две недели. Но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля, пребывания наших медработников в Италии.

После согласования с нашими специалистами, которые там находятся, получения согласия от них, мы продолжили их командировку. Возвращаются они 25 апреля".

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