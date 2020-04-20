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Украинские врачи остались в Италии еще на неделю

Понедельник, 20 апреля 2020, 10:37
Украинские врачи остались в Италии еще на неделю

Командировка украинских врачей в Италию с целью помощи в борьбе страны с коронавирусом продлена на неделю, до 25 апреля.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник

Прямая речь: "Действительно, командировка должна была продолжаться две недели. Но было обращение итальянской стороны о продлении еще на неделю, то есть до 25 апреля, пребывания наших медработников в Италии.

После согласования с нашими специалистами, которые там находятся, получения согласия от них, мы продолжили их командировку. Возвращаются они 25 апреля".

Предыстория:

  • 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам. Сообщалось, что они вернутся через две недели. 
  • Группа украинских врачей находится в провинции Марке, где наибольшее количество больных и умерших от коронавируса.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ИталиякоронавирусМинздрав
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