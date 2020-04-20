В ВСУ обнаружили 3 новых случая COVID-19, женщина в состоянии средней тяжести

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Понедельник, 20 апреля 2020, 12:26

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили еще 3 случая коронавируса. Общее количество инфицированных в ВСУ возросло до 35.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение".

Детали: Командование медсил сообщило, что в целом по состоянию на 20 апреля в ВСУ зарегистрировано 35 случаев заболевания COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 38 человек.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

При этом глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки.

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Украинская правда
Темы: Вооруженные силы коронавирус


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