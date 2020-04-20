На Донеччині поранено українського бійця

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Понеділок, 20 квітня 2020, 15:30

У понеділок на Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 20 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.

Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний".

Деталі: Зазначається, що вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність.

Водночас у повідомленні не вказується, де саме було поранено бійця.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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