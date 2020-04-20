В Донецкой области ранен украинский боец

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Понедельник, 20 апреля 2020, 15:30

В понедельник на Донбассе в результате обстрела ранен украинский военнослужащий.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

В то же время в сообщении не указывается, где именно был ранен боец.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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