В Донецкой области ранен украинский боец
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Понедельник, 20 апреля 2020, 15:30
В понедельник на Донбассе в результате обстрела ранен украинский военнослужащий.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.
Эвакуационной техникой пострадавший воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное".
Детали: Отмечается, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.
В то же время в сообщении не указывается, где именно был ранен боец.
Украинская правда
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