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Великдень у храмах УПЦ МП: поліція порушила 5 кримінальних справ

Понеділок, 20 квітня 2020, 16:20
Великдень у храмах УПЦ МП: поліція порушила 5 кримінальних справ

Під час святкування Великодня поліція зафіксувала 19 порушень карантину загалом по Україні, в п’ятьох випадках поліція порушила кримінальні справи — 4 на Донеччині та 1 на Тернопільщині.

Джерело: hromadske з посиланням на коментар радника міністра внутрішніх справ Юрія Тандіта

Пряма мова: "Питання у нас до настоятелів, до тих, хто свідомо запустив людей, хоча знали, що є карантинні заходи. І священики все одно порушили карантин".

Деталі: За його словами, усі 5 кримінальних справ пов’язані з порушеннями у церквах Української православної церкви Московського патріархату. Найбільш грубі порушення були у Почаївській лаврі на Тернопільщині та у Святогірській лаврі, що у Донецькій області. Усі справи порушені за статтею 325.

Водночас Тандіт наголосив, що насамперед йдеться про рішення настоятелів конкретних храмів, які на власний розсуд допустили велике скупчення людей у церквах.

Радник глави МВС додав, що спілкувався з великою кількість священників, зокрема і УПЦ МП, й багато з них були "здивовані та обурені" тим, що відбулося у Почаєві та на Донеччині.

Однак загалом МВС позитивно оцінює ситуацію зі святкуванням Великодня у храмах УПЦ МП.

Він зауважив, що відомство також вдячне ПЦУ, Греко-католицькій церкві, Римо-католикам та протестантам за дотримання карантину.

Загалом порушення не були масовими й більшість людей дослухались до закликів не ходити у храми. Так, минулого року у великодніх заходах взяли участь майже 7 мільйонів людей, а цьогоріч лише 130 тисяч.

Передісторія:

  • Попри кордон поліції на вході парафіяни зайшли на Великоднє богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.  
  • На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу.

Теми: церквакарантинМВСкоронавірус
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