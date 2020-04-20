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Пасха в храмах УПЦ МП: полиция возбудила 5 уголовных дел

Понедельник, 20 апреля 2020, 16:20
Пасха в храмах УПЦ МП: полиция возбудила 5 уголовных дел

Во время празднования Пасхи полиция зафиксировала 19 нарушений карантина в целом по Украине, в пяти случаях полиция возбудила уголовные дела - 4 на Донетчине и 1 в Тернопольской области.

Источник: hromadske со ссылкой на комментарий советника министра внутренних дел Юрия Тандита

Прямая речь: "Вопрос у нас к настоятелям, к тем, кто сознательно запустил людей, хотя знали, что есть карантинные мероприятия. И священники все равно нарушили карантин".

Детали: По его словам, все 5 уголовных дел связаны с нарушениями в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата. Наиболее грубые нарушения были в Почаевской лавре на Тернопольщине и в Святогорской лавре(Донецкая область). Все дела возбуждены по статье 325.

В то же время Тандит подчеркнул, что прежде всего речь идет о решении настоятелей конкретных храмов, которые по своему усмотрению допустили большое скопление людей в церквях.

Советник главы МВД добавил, что общался с большим количеством священников, в том числе и УПЦ МП, и многие из них были "удивлены и возмущены" тем, что произошло в Почаеве и в Донецкой области.

Однако в целом МВД положительно оценивает ситуацию с празднованием Пасхи в храмах УПЦ МП.

Он отметил, что ведомство также благодарное ПЦУ, Греко-католической церкви, Римско-католикам и протестантам за соблюдение карантина.

В общем нарушения не были массовыми и большинство людей прислушивались к призывам не ходить в храмы. Так, в прошлом году в пасхальных мероприятиях приняли участие почти 7 млн человек, а в этом году только 130 тысяч.

Предыстория:

Несмотря на кордон полиции на входе прихожане зашли на Пасхальное богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса.

Темы: церковькарантинМВДкоронавирус
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