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Ігноруючи епідемію коронавірусу, Білорусь проведе парад 9 травня

Понеділок, 20 квітня 2020, 22:14
Ігноруючи епідемію коронавірусу, Білорусь проведе парад 9 травня

Білоруське військове відомство планує провести парад на честь 9 травня у Мінську, при цьому в армії зареєстровано вже три випадки зараження коронавірусом.

Джерело: TUT.BY

Деталі: 16 квітня у білоруського солдата-строковика був виявлений коронавірус. На наступний день наявність інфекції підтвердилася ще у двох військовослужбовців. Контакти заражених солдат ізолювали в наметових містечках.

При цьому Міноборони Білорусі у відповідь на петицію громадян з вимогою скасувати парад 9 травня відповіло, що захід все одно відбудеться.

Петиція з вимогою відмінити і парад, і підготовку до нього, з'явилася ще 29 березня на сайті "Зручне місто". Під зверненням підписалося більше 7 тисяч білорусів.

Офіційна відповідь на петицію була підписана міністром оборони країни Віктором Хреніним 16 квітня.

Парад і репетиції скасовувати не збираються - це частина бойової підготовки армії.

Дослівно: "Епідеміологічна обстановка, що складається зараз у Республіці Білорусь, дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки.

Для Білорусі військові паради це данина героїзму і стійкості нашого народу, самовідданій боротьбі проти фашистських загарбників, безприкладному трудовому подвигу тих, хто піднімав республіку з руїн. Це також традиція, яка символізує готовність білоруського народу відстоювати національні інтереси держави".

 

Нагадаємо:

  • У Білорусі 20 квітня після подовжених канікул через коронавірус учні повернулися до шкіл.
  • Президент Росії Володимир Путін переніс всі масові заходи, заплановані раніше на 9 травня.

Теми: епідеміякоронавірусБілорусьCovid-2019
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