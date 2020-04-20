Игнорируя эпидемию коронавируса, Беларусь проведет парад 9 мая

Белорусское военное ведомство планирует провести парад в честь 9 мая в Минске, при этом в армии зарегистрировано уже три случая заражения коронавирусом.

Источник: TUT.BY

Детали: 16 апреля у белорусского солдата-срочника был обнаружен коронавирус. На следующий день наличие инфекции подтвердилось еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

При этом Минобороны Беларуси в ответ на петицию граждан с требованием отменить парад 9 мая ответило, что мероприятие все равно состоится.

Петиция с требованием отменить и парад, и подготовку к нему появилась еще 29 марта на сайте "Удобный город". Под обращением подписалось больше 7 тысяч белорусов.

Официальный ответ на петицию был подписан министром обороны страны Виктором Хрениным 16 апреля.

Парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.

Дословно: "Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки.

Для Беларуси военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

Напомним: