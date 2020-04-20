Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Игнорируя эпидемию коронавируса, Беларусь проведет парад 9 мая

Понедельник, 20 апреля 2020, 22:14
Игнорируя эпидемию коронавируса, Беларусь проведет парад 9 мая

Белорусское военное ведомство планирует провести парад в честь 9 мая в Минске, при этом в армии зарегистрировано уже три случая заражения коронавирусом.

Источник: TUT.BY

Детали: 16 апреля у белорусского солдата-срочника был обнаружен коронавирус. На следующий день наличие инфекции подтвердилось еще у двух военнослужащих. Контакты зараженных солдат изолировали в палаточных городках.

При этом Минобороны Беларуси в ответ на петицию граждан с требованием отменить парад 9 мая ответило, что мероприятие все равно состоится.

Петиция с требованием отменить и парад, и подготовку к нему появилась еще 29 марта на сайте "Удобный город". Под обращением подписалось больше 7 тысяч белорусов.

Официальный ответ на петицию был подписан министром обороны страны Виктором Хрениным 16 апреля.

Парад и репетиции отменять не собираются — это часть боевой подготовки армии.

Дословно: "Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки.

Для Беларуси военные парады это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

 

Напомним:

  • В Беларуси 20 апреля после удлиненных каникул из-за коронавируса ученики вернулись в школы.
  • Президент России Владимир Путин из-за эпидемии перенес все массовые мероприятия, запланированные ранее на 9 мая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: эпидемиякоронавирусБеларусьCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
эпидемия
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: