Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Всупереч коронавірусу: в Білорусі відновилося навчання у школах

Понеділок, 20 квітня 2020, 20:36
Всупереч коронавірусу: в Білорусі відновилося навчання у школах

У білоруські школи після подовжених канікул через коронавірус в перший день четвертої чверті повернулися від 30 до 40% учнів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря міністерства освіти Білорусі Людмили Висоцької

https://interfax.com.ua/news/general/656292.html

Дослівно: "Як і передбачалося, 30-40% учнів прийшли на заняття в школу. У сільській місцевості, де епідеміологічна обстановка спокійна, цей відсоток ще більше".

Деталі: Весняні шкільні канікули в школах Білорусі, які почалися 30 березня, вже двічі продовжувалися через побоювання поширення коронавірусу.

У п'ятницю влада ухвалила рішення про відновлення навчального процесу з 20 квітня.

Висоцька зазначила, що особливий акцент в навчальних закладах зроблений на дотримання необхідних санітарно-епідеміологічних вимог.

За її словами, учням необхідно дотримуватися соціальнрї дистанції, в класі - сидіти на відстані, виключити рукостискання, мінімізувати контакти, встановити всі потрібні дезінфікуючі засоби в їдальні, санітарних кімнатах і місцях загального користування. При цьому контролювати, як виконуються ці вимоги, повинні батьки школярів і педагоги.

Висоцька додала, що масковий режим в білоруських школах не введений і використання масок в школі носить тільки рекомендаційний характер.

Представник Міносвіти Білорусі підкреслила, що якщо вранці у дитини піднялася температура і вона кашляє, то її потрібно залишити вдома і звернутися до лікаря. Дані рекомендації стосуються як учнів, так і педагогів. Останнім рекомендується відправляти додому дітей з ознаками ГРВІ.

Четверта чверть у білоруських школярів завершиться 30 травня.

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
  • Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня.
  • Згодом Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
  • Станом на 16 квітня у Білорусі вже було більше хворих COVID-19, ніж в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусБілорусьосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: