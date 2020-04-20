Всупереч коронавірусу: в Білорусі відновилося навчання у школах

У білоруські школи після подовжених канікул через коронавірус в перший день четвертої чверті повернулися від 30 до 40% учнів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря міністерства освіти Білорусі Людмили Висоцької

https://interfax.com.ua/news/general/656292.html

Дослівно: "Як і передбачалося, 30-40% учнів прийшли на заняття в школу. У сільській місцевості, де епідеміологічна обстановка спокійна, цей відсоток ще більше".

Деталі: Весняні шкільні канікули в школах Білорусі, які почалися 30 березня, вже двічі продовжувалися через побоювання поширення коронавірусу.

У п'ятницю влада ухвалила рішення про відновлення навчального процесу з 20 квітня.

Висоцька зазначила, що особливий акцент в навчальних закладах зроблений на дотримання необхідних санітарно-епідеміологічних вимог.

За її словами, учням необхідно дотримуватися соціальнрї дистанції, в класі - сидіти на відстані, виключити рукостискання, мінімізувати контакти, встановити всі потрібні дезінфікуючі засоби в їдальні, санітарних кімнатах і місцях загального користування. При цьому контролювати, як виконуються ці вимоги, повинні батьки школярів і педагоги.

Висоцька додала, що масковий режим в білоруських школах не введений і використання масок в школі носить тільки рекомендаційний характер.

Представник Міносвіти Білорусі підкреслила, що якщо вранці у дитини піднялася температура і вона кашляє, то її потрібно залишити вдома і звернутися до лікаря. Дані рекомендації стосуються як учнів, так і педагогів. Останнім рекомендується відправляти додому дітей з ознаками ГРВІ.

Четверта чверть у білоруських школярів завершиться 30 травня.

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