Всупереч коронавірусу: в Білорусі відновилося навчання у школах
У білоруські школи після подовжених канікул через коронавірус в перший день четвертої чверті повернулися від 30 до 40% учнів.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря міністерства освіти Білорусі Людмили Висоцької
https://interfax.com.ua/news/general/656292.html
Дослівно: "Як і передбачалося, 30-40% учнів прийшли на заняття в школу. У сільській місцевості, де епідеміологічна обстановка спокійна, цей відсоток ще більше".
Деталі: Весняні шкільні канікули в школах Білорусі, які почалися 30 березня, вже двічі продовжувалися через побоювання поширення коронавірусу.
У п'ятницю влада ухвалила рішення про відновлення навчального процесу з 20 квітня.
Висоцька зазначила, що особливий акцент в навчальних закладах зроблений на дотримання необхідних санітарно-епідеміологічних вимог.
За її словами, учням необхідно дотримуватися соціальнрї дистанції, в класі - сидіти на відстані, виключити рукостискання, мінімізувати контакти, встановити всі потрібні дезінфікуючі засоби в їдальні, санітарних кімнатах і місцях загального користування. При цьому контролювати, як виконуються ці вимоги, повинні батьки школярів і педагоги.
Висоцька додала, що масковий режим в білоруських школах не введений і використання масок в школі носить тільки рекомендаційний характер.
Представник Міносвіти Білорусі підкреслила, що якщо вранці у дитини піднялася температура і вона кашляє, то її потрібно залишити вдома і звернутися до лікаря. Дані рекомендації стосуються як учнів, так і педагогів. Останнім рекомендується відправляти додому дітей з ознаками ГРВІ.
Четверта чверть у білоруських школярів завершиться 30 травня.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
- Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня.
- Згодом Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
- Станом на 16 квітня у Білорусі вже було більше хворих COVID-19, ніж в Україні.