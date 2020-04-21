На Житомирщині за день підтвердили 44 випадки коронавірусу

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Вівторок, 21 квітня 2020, 00:19

У Житомирській області 20 квітня підтвердили 44 випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих нині становить 270 осіб.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 44 чоловіки. Станом на зараз, загальна чисельність інфікувань становить 270 осіб". 

Деталі: Цього ж дня помер 83-річний житель Черняхівського району, якого госпіталізували 19 квітня. У загиблого був цукровий діабет та спостерігались ускладення, спричиненні коронавірусом. 

Найбільше хворих в обласному центрі – 77 людей. У Коростені та Бердичеві 64 та 46 інфікованих відповідно. 

23 нових випадки підтвердили у Житомирі. Серед них захворювання виявили у майже 3-річної дитини. Усім іншим від 22 до 87 років. 

У Коростені 20 квітня діагностували 8 нових випадків інфікування. Захворіли також 2 дитини: 11 та 13 років. 

У Бердичеві  та Андрушівкі знайшли по 3 нових хворих. Також 7 випадків зараження виявили у селах області. 

За допомогою повторного тестування коронавірус вдалось виявити у двох осіб. 

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Нагадаємо:

  • Уряд прогнозує, що пік захворюваності COVID-19 очікується в Україні на початку травня, про що доповіли президенту Володимиру Зеленському.
  • Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус


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