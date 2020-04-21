У Житомирській області 20 квітня підтвердили 44 випадки захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих нині становить 270 осіб.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб, кількість хворих на коронавірус зросла на 44 чоловіки. Станом на зараз, загальна чисельність інфікувань становить 270 осіб".

Деталі: Цього ж дня помер 83-річний житель Черняхівського району, якого госпіталізували 19 квітня. У загиблого був цукровий діабет та спостерігались ускладення, спричиненні коронавірусом.

Найбільше хворих в обласному центрі – 77 людей. У Коростені та Бердичеві 64 та 46 інфікованих відповідно.

23 нових випадки підтвердили у Житомирі. Серед них захворювання виявили у майже 3-річної дитини. Усім іншим від 22 до 87 років.

У Коростені 20 квітня діагностували 8 нових випадків інфікування. Захворіли також 2 дитини: 11 та 13 років.

У Бердичеві та Андрушівкі знайшли по 3 нових хворих. Також 7 випадків зараження виявили у селах області.

За допомогою повторного тестування коронавірус вдалось виявити у двох осіб.

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