В Житомирской области 20 апреля подтвердили 44 случая заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных в настоящее время составляет 270 человек.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек ".

Детали: В этот же день умер 83-летний житель Черняховского района, которого госпитализировали 19 апреля. У погибшего был сахарный диабет и наблюдались осложнения, причиненные коронавирусом.

Больше всего больных в областном центре – 77 человек. В Коростене и Бердичеве 64 и 46 инфицированных соответственно.

23 новых случая подтвердили в Житомире. Среди них заболевание обнаружили у почти 3-летнего ребенка. Всем остальным от 22 до 87 лет.

В Коростене 20 апреля диагностировали 8 новых случаев инфицирования. Заболели также 2 ребенка: 11 и 13 лет.

В Бердичеве и Андрушевке нашли по 3 новых больных. Также 7 случаев заражения обнаружили в селах области.

С помощью повторного тестирования коронавирус удалось обнаружить в двух человек.

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Напомним: