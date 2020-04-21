Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі поранено вже третього військового

Вівторок, 21 квітня 2020, 00:35
На Донбасі поранено вже третього військового

Під час ворожого обстрілу поблизу Авдіївки було поранено військовослужбовця Об'єднаних сил. Із початку доби це вже третій поранений, окрім того, цього ж дня був убитий один український захисник. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу".

Деталі: Російські окупаційні війська використовували біля Авдіївки ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. 

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", – йдеться у повідомлення.

Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв, що 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
Усі новини...
Реклама: