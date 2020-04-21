На Донбасі поранено вже третього військового

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Вівторок, 21 квітня 2020, 00:35

Під час ворожого обстрілу поблизу Авдіївки було поранено військовослужбовця Об'єднаних сил. Із початку доби це вже третій поранений, окрім того, цього ж дня був убитий один український захисник. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу".

Деталі: Російські окупаційні війська використовували біля Авдіївки ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. 

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", – йдеться у повідомлення.

Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв, що 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.

Українська правда
Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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