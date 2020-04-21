На Донбассе ранен уже третий военный

Во время вражеского обстрела вблизи Авдеевки был ранен военнослужащий Объединенных сил. С начала суток это уже третий раненый, кроме того, в этот же день был убит один украинский защитник.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражения. Ему оказалинадлежащую первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

Детали: Российские оккупационные войска использовали у Авдеевки ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Ранее штаб ООС сообщал, что 20 апреля боевики трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения, еще один – погиб.