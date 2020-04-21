Російські найманці не припиняють вести обстріли – ООС

20 квітня російські найманці 13 разів порушили режим "тиші", вбили одного та поранили трьох українських військових.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели обстріли біля Авдіївки, Тарамчука, Опитного, Пісків, Гнутового, Мар’їнки, Шумів та Кримського.

Біля Новоолександрівки по українським бійцям вели вогонь ворожі снайпери.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження", – повідомили військові.

За попередніми даними розвідки, українські військові знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – зазначили у штабі.

Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв про трьох поранених та 1 загиблого внаслідок обстрілів російських найманців.