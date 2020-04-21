Российские наемники не прекращают вести обстрелы – ООС

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Вторник, 21 апреля 2020, 07:15

20 апреля российские наемники 13 раз нарушили режим "тишины", убили одного и ранили троих украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в районах отведения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели обстрелы у Авдеевки, Тарамчука, Опытного, Песков, Гнутово, Марьинки, Шумов и Крымского.

У Новоалександровки по украинским бойцам вели огонь вражеские снайперы.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевую травму", – сообщили военные.

По предварительным данным разведки, украинские военные уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в штабе.

Что предшествовало: Раньше штаб ООС сообщал о трех раненых и 1 погибшего в результате обстрелов российских наемников.

Украинская правда
Темы: Донбасс Объединенные силы на Донбассе ООС


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