В Чернобыльской зоне и на Житомирщине до сих пор борются с тлением пеньков и торфяника

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Вторник, 21 апреля 2020, 09:12

В Чернобыльской зоне, что в Киевской области, и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 21 апреля

Дословно: "В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепроводников Вооруженных сил Украины.

Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос".

Детали: К тушению привлечены 1 тыс. 343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 201 человек личного состава и 248 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС.

В понедельник, 20 апреля, авиатехника совершила 189 сбросов – 378 т воды.

 
ГСЧС

Между тем в Житомирской области по состоянию на 7 утра вторника силы ГСЧС помогают работникам Выступовицкого лесничества и Словечанского лесного хозяйства тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 1077 чел. и 157 ед. техники, из них от ГСЧС 176 чел. л/с и 41 ед. техники.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшился воздух в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Темы: пожар Житомирская область Киевская область ГСЧС


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