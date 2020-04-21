В Чернобыльской зоне и на Житомирщине до сих пор борются с тлением пеньков и торфяника
В Чернобыльской зоне, что в Киевской области, и в двух лесничествах Житомирской области продолжается борьба с пожарами.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 7 утра 21 апреля
Дословно: "В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепроводников Вооруженных сил Украины.
Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос".
Детали: К тушению привлечены 1 тыс. 343 человека и 299 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 201 человек личного состава и 248 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС.
В понедельник, 20 апреля, авиатехника совершила 189 сбросов – 378 т воды.
Между тем в Житомирской области по состоянию на 7 утра вторника силы ГСЧС помогают работникам Выступовицкого лесничества и Словечанского лесного хозяйства тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.
К тушению привлечены 1077 чел. и 157 ед. техники, из них от ГСЧС 176 чел. л/с и 41 ед. техники.
Предыстория:
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшился воздух в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.