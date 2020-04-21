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Місцева влада оцінила збитки від пожеж у Житомирській області

Вівторок, 21 квітня 2020, 04:31
Місцева влада оцінила збитки від пожеж у Житомирській області
ФОТО: Віталій Бунечко

За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.

Джерело: повідомлення Офісу президента, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова Бунечка: "Про наслідки масового вогнища, що охопили понад 4300 гектар, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень".

Деталі: Як повідомили в Офісі президента, Кабінет міністрів вже на цьому тижні розгляне питання компенсації збитків місцевим жителям. 

Унаслідок пожежі відселили 50 осіб. Більшу частину із них розмістили у будинку культури сусіднього села. Бунечко також зазначив, що жертв серед населення немає. 

Кошти на допомогу постраждалим планується виділити із резервного фонду державного бюджету. 

Що передувало: У Житомирській області горіло близько 4 тисяч гектарів лісу. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.

Нагадаємо:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда

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Теми: пожежаЖитомирщина
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