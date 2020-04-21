Коронавірус: в місто Одеської області планують ввести Нацгвардію

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Вівторок, 21 квітня 2020, 12:13

Владі Подольська в Одеській області доручили вирішити питання про забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії, які з 21 квітня будуть "залучатися до виконання карантинних заходів" в опорній лікарні і "цілодобово чергувати на карантинних КПП".

Джерело: "Думская", протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА від 20 квітня

Деталі: На КПП на в'їзді в Подольськ мають моніторити транспорт і осіб, які проїжджають пункти пропуску.

Також на період карантинних заходів заборонений проїзд транзитного транспорту через місто.

Крім того, через складну епідеміологічну ситуацію, Подільському ГУ ДСНС в Одеській області доручили забезпечити дезінфекцію вулиць міста і прилеглої території навколо Подільської міської лікарні.

Місцевій владі наказали припинити амбулаторний прийом і госпіталізацію ургентних хворих в даний медзаклад. Хворих будуть направляти в Балтську центральну районну лікарню.

Зараз в Подільську захворіли 37 осіб. Міську лікарню закрили на двотижневий карантин.

 
 
 
 

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Теми: Одеська область коронавірус Covid-2019 Нацгвардія карантин


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