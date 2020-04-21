Коронавирус: в город Одесской области планируют ввести Нацгвардию

Властям Подольска в Одесской области поручили решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Нацгвардии, которые с 21 апреля будут "привлекаться к выполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "круглосуточно дежурить на карантинных КПП".

Источник: "Думская", протокол заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА от 20 апреля

Детали: На КПП на въезде в Подольск должны мониторить транспорт и лиц, проезжают пункты пропуска.

Также на период карантинных мероприятий запрещен проезд транзитного транспорта через город.

Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Подольске ГУ ГСЧС Украины в Одесской области поручено обеспечить дезинфекцию улиц города и прилегающей территории вокруг Подольской городской больницы.

Местным властям предписали прекратить амбулаторный прием и госпитализацию ургентных больных в данное медучреждение. Больных будут направлять в Балтскую центральную районную больницу.

Сейчас в Подольске заболели 37 человек. Городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин.

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