Коронавирус: в город Одесской области планируют ввести Нацгвардию
Властям Подольска в Одесской области поручили решить вопрос об обеспечении жильем военнослужащих Нацгвардии, которые с 21 апреля будут "привлекаться к выполнению карантинных мероприятий" в опорной больнице и "круглосуточно дежурить на карантинных КПП".
Источник: "Думская", протокол заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА от 20 апреля
Детали: На КПП на въезде в Подольск должны мониторить транспорт и лиц, проезжают пункты пропуска.
Также на период карантинных мероприятий запрещен проезд транзитного транспорта через город.
Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Подольске ГУ ГСЧС Украины в Одесской области поручено обеспечить дезинфекцию улиц города и прилегающей территории вокруг Подольской городской больницы.
Местным властям предписали прекратить амбулаторный прием и госпитализацию ургентных больных в данное медучреждение. Больных будут направлять в Балтскую центральную районную больницу.
Сейчас в Подольске заболели 37 человек. Городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.