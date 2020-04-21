Синоптики поки дощів не прогнозують, але повітря у Києві приходить до норми

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Вівторок, 21 квітня 2020, 12:20

У найближчі дні дощів у Житомирській та Київській областях, де тривають лісові пожежі, не прогнозують, але стан повітря у столиці наразі покращився.

Джерело: директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на спільному брифінгу з ДСНС 21 квітня

Пряма мова: "Протягом 21-24 квітня на території Київської та Житомирської областей опадів не очікуються. Вдень 25 квітня пройдуть невеликі та помірні дощі загальною кількістю від 4 до 8 мм.

Напрям вітру 21-22 квітня зберігатиметься північним, 23 квітня зміниться на північно-західний, а 24-го – на південно-західний. 25 квітня знову дутиме північний вітер".

Деталі: Станом на ранок 21 квітня метеорологічна станція "Житомир" відмічає погіршення видимості до 1 км та менше внаслідок часткового задимлення.

Переміщення продуктів горіння відбувається у південними напрямку: із зони відчуження ЧАЕС на західні райони Київської області, з північних районів Житомирської області – у напрямку міста Житомир.

За словами Кульбіди, хімічне забруднення повітря у Києві після суттєвого зменшення 20 квітня 21 квітня істотно не змінилось: показники по концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та оксиду вуглецю "в основному нижчі гранично допустимих концентрацій або наближаються до них".

Він також наголосив, що радіоактивне забруднення у Київській та Житомирській області залишається в межах норми.

За словами директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука, ситуація з лісовими пожежами на території Зони відчуження і Житомирської області поступово нормалізується.

Наразі основні зусилля пожежників спрямовані на гасіння 3 осередків поблизу с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка та торф’яників в осередках, пройдених вогнем.

Передісторія:

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця вже декілька днів перебуває в лідерах за індексом забрудненості повітря.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київська область Житомирщина пожежа погода


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