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Синоптики пока дождей не прогнозируют, но воздух в Киеве приходит в норму

Вторник, 21 апреля 2020, 12:20
Синоптики пока дождей не прогнозируют, но воздух в Киеве приходит в норму

В ближайшие дни дождей в Житомирской и Киевской областях, где продолжаются лесные пожары, не прогнозируют, но состояние воздуха в столице сейчас улучшилось.

Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на совместном брифинге с ГСЧС 21 апреля

Прямая речь: "В течение 21-24 апреля на территории Киевской и Житомирской областей осадков не ожидается. Днем 25 апреля пройдут небольшие и умеренные дожди в количестве от 4 до 8 мм.

Направление ветра 21-22 апреля сохранится северным, 23 апреля изменится на северо-западное, а 24-го – на юго-западное. 25 апреля снова будет дуть северный ветер".

Детали: По состоянию на утро 21 апреля метеорологическая станция "Житомир" отмечает ухудшение видимости до 1 км и менее вследствие частичного задымления.

Перемещение продуктов горения происходит в южном направлении: из зоны отчуждения ЧАЭС на западные районы Киевской области, из северных районов Житомирской области – в направлении города Житомир.

По словам Кульбиды, химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения 20 апреля 21 апреля практически не изменилось: показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода "в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним".

Он также отметил, что радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской области остается в пределах нормы.

По словам директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука, ситуация с лесными пожарами на территории Зоны отчуждения и Житомирской области постепенно нормализуется.

Сейчас основные усилия пожарных направлены на тушение 3 очагов вблизи с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка и торфяников в очагах, пройденных огнем.

Предыстория:

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
  • По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевская областьЖитомирская областьпожарпогода
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