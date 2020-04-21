Синоптики пока дождей не прогнозируют, но воздух в Киеве приходит в норму
В ближайшие дни дождей в Житомирской и Киевской областях, где продолжаются лесные пожары, не прогнозируют, но состояние воздуха в столице сейчас улучшилось.
Источник: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на совместном брифинге с ГСЧС 21 апреля
Прямая речь: "В течение 21-24 апреля на территории Киевской и Житомирской областей осадков не ожидается. Днем 25 апреля пройдут небольшие и умеренные дожди в количестве от 4 до 8 мм.
Направление ветра 21-22 апреля сохранится северным, 23 апреля изменится на северо-западное, а 24-го – на юго-западное. 25 апреля снова будет дуть северный ветер".
Детали: По состоянию на утро 21 апреля метеорологическая станция "Житомир" отмечает ухудшение видимости до 1 км и менее вследствие частичного задымления.
Перемещение продуктов горения происходит в южном направлении: из зоны отчуждения ЧАЭС на западные районы Киевской области, из северных районов Житомирской области – в направлении города Житомир.
По словам Кульбиды, химическое загрязнение воздуха в Киеве после существенного уменьшения 20 апреля 21 апреля практически не изменилось: показатели по концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода "в основном ниже предельно допустимых концентраций или приближаются к ним".
Он также отметил, что радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской области остается в пределах нормы.
По словам директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука, ситуация с лесными пожарами на территории Зоны отчуждения и Житомирской области постепенно нормализуется.
Сейчас основные усилия пожарных направлены на тушение 3 очагов вблизи с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка и торфяников в очагах, пройденных огнем.
Предыстория:
- Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица уже несколько дней находится в лидерах по индексу загрязненности воздуха.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
- В МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.