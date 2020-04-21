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COVID-19 не має ознак лабораторних маніпуляцій – ВООЗ

Вівторок, 21 квітня 2020, 14:26
COVID-19 не має ознак лабораторних маніпуляцій – ВООЗ

Усі наявні дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року, він не має ознак маніпуляції чи створення у лабораторних умовах.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву прессекретаря Всесвітньої організації охорони здоров’я Фадели Чаїб на брифінгу 21 квітня 

Пряма мова: "Усі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження".

Деталі: За словами Чаїб, поки неясно, як вірус подолав шлях до людини. Наразі припускають, що була проміжна тварина-носій вірусу.

Що було раніше: Глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін заявив, що немає ніяких доказів, які б говорили, що коронавірус COVID-19 створили штучно.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, зафіксували спалах нового коронавірусу. Вірус почав швидко поширюватися світом. 
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 21 квітня у світі підтверджено 2 мільйони 471 тисяча 538 заражень коронавірусом,  645 тисяч 94 людини подолали недугу, 169 тисяч 971 людина померла. 

Теми: коронавірусCovid-2019
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