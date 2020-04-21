COVID-19 не має ознак лабораторних маніпуляцій – ВООЗ

Усі наявні дані свідчать про те, що новий коронавірус виник у кажанів у Китаї наприкінці минулого року, він не має ознак маніпуляції чи створення у лабораторних умовах.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву прессекретаря Всесвітньої організації охорони здоров’я Фадели Чаїб на брифінгу 21 квітня

Пряма мова: "Усі наявні дані свідчать про те, що вірус має тваринне походження".

Деталі: За словами Чаїб, поки неясно, як вірус подолав шлях до людини. Наразі припускають, що була проміжна тварина-носій вірусу.

Що було раніше: Глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін заявив, що немає ніяких доказів, які б говорили, що коронавірус COVID-19 створили штучно.

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