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COVID-19 не имеет признаков лабораторных манипуляций – ВОЗ

Вторник, 21 апреля 2020, 14:26
COVID-19 не имеет признаков лабораторных манипуляций – ВОЗ

Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года, он не имеет признаков манипуляции или создания в лабораторных условиях.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Фаделы Чаиб на брифинге 21 апреля

Прямая речь: "Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение".

Детали: По словам Чаиб, пока неясно, как вирус преодолел путь к человеку. Сейчас предполагают, что было промежуточное животное-носитель вируса.

Что было раньше: Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

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Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, зафиксировали вспышку нового коронавируса. Вирус начал быстро распространяться по миру.   
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 21 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 471 тысяча 538 заражений коронавирусом, 645 тысяч 94 человека преодолели болезнь, 169 тысяч 971 человек умер.

Темы: коронавирусCovid-2019
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