COVID-19 не имеет признаков лабораторных манипуляций – ВОЗ

Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус возник у летучих мышей в Китае в конце прошлого года, он не имеет признаков манипуляции или создания в лабораторных условиях.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Фаделы Чаиб на брифинге 21 апреля

Прямая речь: "Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет животное происхождение".

Детали: По словам Чаиб, пока неясно, как вирус преодолел путь к человеку. Сейчас предполагают, что было промежуточное животное-носитель вируса.

Что было раньше: Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

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